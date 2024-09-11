Невролог Гайфутдинов рассказал, что сочетание определенных генов провоцирует тромбофилию в мозге
Врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал, что сочетание определенных генов провоцирует тромбофилию в головном мозге. Существуют генетические мутации, которые с вероятностью 10-15% повышают риски образования тромбов, передала «Вечерняя Москва».
По словам медика, коронавирусная инфекция, как и другие инфекции, относится факторам, которые инициируют тромбообразование.
«Такие заболевания, как бронхиальная астма, синуситы, гаймориты, отиты, являются провокаторами тромбообразования мозговых вен», — отметил врач.
Чтобы выявить образование тромбов на ранней стадии, необходимо сделать специальный генетический тест, подчеркнул собеседник издания.