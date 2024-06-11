Невролог Гайфутдинов предупрредил, что ухудшение зрения может быть симптомом рассеянного склероза

Внезапное снижение остроты зрения — это повод немедленно обратиться к специалисту, потому что за этим симптомом может скрываться серьезное заболевание. Об этом «Ридусу» рассказал доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Курского государственного медицинского университета врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

По его словам, ухудшение зрения в отдельных случаях может быть одним из ранних признаков рассеянного склероза. Речь идет о его внезапном и сильном снижении вплоть до временной слепоты.

«Это называется ретробульбарным невритом. У половины пациентов, страдающих от рассеянного склероза, нечто подобное наблюдалось в самом начале болезни. Потом зрение, как правило, восстанавливается», — отметил врач.

Он добавил, что особенно внимательно нужно относиться к тревожным симптомам тем, у кого рассеянный склероз есть в семейном анамнезе. В этом случае стоит проходить регулярные обследования.