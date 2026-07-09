Невролог Гайфутдинов предупредил о росте случаев обмороков из-за отказа от отпусков

В России врачи отмечают увеличение количества обращений из-за обмороков, вызванных хроническим переутомлением и отказом от летнего отдыха. По словам невролога Рустема Гайфутдинова, потеря сознания чаще всего происходит из-за нейрогенных (вазовагальных) обмороков, которые составляют около 60% случаев. Об этом сообщил Life.ru .

Врач пояснил, что из-за стресса, духоты или резкой смены положения сосуды нижней части тела расширяются, и кровь отливает от головы. В результате мозг на мгновение остается без кислорода, и человек теряет сознание.

Гайфутдинов отметил, что сейчас люди реже берут отпуска или не отдыхают даже в период отдыха. Многие ищут дополнительную работу и берут на себя слишком много обязанностей, что приводит к перегрузке организма и обморокам.

Люди с вагонической конституцией (слабым тонусом симпатической нервной системы) более предрасположены к таким обморокам. При переутомлении и стрессе их нервная система истощается, что может привести к мигреням, эмоциональным срывам или обморокам из-за сбоя в работе сосудов.

Около 10% нейрогенных обмороков могут иметь серьезные последствия, включая летальный исход, предупредил невролог. Он рекомендовал людям, страдающим от таких обмороков, использовать тонизирующие средства, принимать контрастный душ и нормализовать режим сна.