Невролог Гайфутдинов назвал ночное апноэ фактором риска инсульта

Храп — это проявление нарушения дыхания во сне, известного как апноэ. Оно характеризуется периодическими остановками дыхания. Подробнее рассказал невролог Рустем Гайфутдинов в интервью Life.ru .

По словам врача, во время остановок дыхания мозг испытывает гипоксию, что мешает полноценному сну. Из-за этого человек просыпается утром с чувством неудовлетворенности и ощущает усталость в течение дня, написал RT.

Гайфутдинов также отметил, что ночные апноэ могут способствовать прогрессированию метаболического синдрома, повышению уровня сахара, давления и холестерина в крови. Все это является факторами риска развития инсульта и инфаркта миокарда.