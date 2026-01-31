Невролог Фролов предупредил об опасности игнорирования головной боли

Невролог Павел Фролов предупредил о последствиях привычки игнорировать головные боли . Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам врача, такой подход мешает своевременному выявлению болезней и увеличивает риск возникновения опасных осложнений.

«Если человек терпит головную боль, он, по сути, лишает себя информации о ее происхождении. Как и у любого заболевания, у нее может быть несколько причин, и это определяет только врач», — рассказал медик.

Он также отметил негативное влияние регулярных головных болей на общее самочувствие и качество жизни пациентов, добавила «Пенза-пресс».