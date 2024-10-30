Невролог Филиппов: каждые 10 лет риск инсульта увеличивается примерно в два раза

Ежегодно в мире более 15 миллионов человек сталкиваются с инсультом. Какие факторы влияют на развитие острого нарушения кровообращения в головном мозге, рассказал невролог Павел Филиппов в беседе с сайтом «Пенза-пресс».
По его словам, каждые 10 лет риск появления данного состояния увеличивается примерно в два раза.
«У людей пожилого возраста не хватает ресурсов для борьбы с внешними факторами — стрессами, заболеваниями. Также накапливается много внутренних конфликтов», — пояснил врач.
Филиппов рассказал, как распознать инсульт за сутки до его наступления. Среди симптомов — головная боль, временное расстройство сознания и общий дискомфорт.
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