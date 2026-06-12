Невролог Евдокимов рассказал, что девушки в возрасте от 18 до 25 лет чаще всего сталкиваются с рассеянным склерозом

Невролог Александр Евдокимов сообщил «Абзацу» , что молодые люди, особенно девушки в возрасте от 18 до 25 лет, чаще других сталкиваются с рассеянным склерозом. Это связано с особенностями созревания иммунной системы.

По словам врача, изменение гормонального фона с возрастом делает организм девушек более уязвимым к инфекциям. Патологические изменения могут быть связаны с генетикой и сбоями в работе иммунитета. В некоторых случаях иммунная система может атаковать собственные клетки, вызывая симптомы, которые не всегда очевидны.

Среди возможных симптомов Евдокимов назвал общую слабость, головокружение, шаткость походки, мышечные подергивания, боли в разных частях тела, парестезии, нарушения равновесия и чувствительности, а также мелькания в глазах.

Доктор подчеркнул, что невозможно избежать развития рассеянного склероза, изменив привычки. Однако можно снизить риск, не запуская лечение инфекций и не возвращаясь к активной жизни при остаточных симптомах.

«Если вы простыли, заболели, всегда важно стараться долечиваться, не спешить возвращаться в активную фазу. Не игнорировать лечение, особенно если речь идет об ангине, бронхите, пневмонии вялотекущей или, наоборот, затяжной с высокой температурой», — отметил Евдокимов.