Невролог Джикия посоветовала вести «Дневник мигрени», чтобы отслеживать триггеры приступов

Мигрень — хроническое неврологическое заболевание, которое может значительно снижать качество жизни. Врач-невролог «СМ-Клиника» Марианна Джикия в интервью «Газете.Ru» поделилась методами контроля над заболеванием.

По словам доктора, мигрень проявляется односторонней пульсирующей болью, которая усиливается при физической нагрузке. Часто сопровождается тошнотой и чувствительностью к свету и звуку.

Джикия объяснила, что мигрень бывает двух форм: без ауры (80% случаев) и с аурой (20% случаев). Во втором случае перед болью возникают обратимые неврологические симптомы: зрительные, чувствительные и речевые нарушения.

Лечение мигрени требует комплексного подхода. Врач рекомендовала вести «Дневник мигрени», чтобы отслеживать триггеры приступов, такие как стресс, нерегулярный сон или определенные продукты.

Для купирования приступа следует принимать обезболивающее при первых признаках боли. Если приступы частые, необходима профилактическая терапия с подбором препаратов для постоянного приема.

Также важен здоровый образ жизни: регулярный сон, прием пищи, умеренная физическая активность и достаточное употребление воды, подчеркнула специалист.