Невролог Джикия объяснила, почему во время стресса может возникать дискомфорт в животе

Врач отметила, что мозг и кишечник связаны «осью мозг-кишечник»

Врач-невролог «СМ-Клиника» Марианна Джикия в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, почему во время стресса может возникать дискомфорт в животе.

По словам врача, мозг и кишечник связаны «осью мозг-кишечник». При стрессе мозг посылает сигналы тревоги в кишечник, что может вызывать нарушение моторики и гиперчувствительность нервных окончаний в кишечнике.

Невролог подчеркнула, что часто такие симптомы являются проявлением синдрома раздраженного кишечника, пусковым механизмом которого часто выступает стресс.

Для борьбы с проблемой врач рекомендовала комплексно воздействовать на причину и следствие. Важный инструмент — управление стрессом. Помогают дыхательные практики, медитация, физическая активность и психотерапия.

Также врач посоветовала скорректировать питание, ограничив продукты, провоцирующие газообразование и спазмы.

Важно не заниматься самолечением и обратиться к врачу. Гастроэнтеролог поставит точный диагноз и назначит лечение.