Невролог Долова: инсульт провоцирует расстройство речи, зрения, двигательных и когнитивных способностей

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Аминат Долова в беседе с изданием kp.ru объяснила, почему инсульт считается опасным заболеванием и как его распознать самостоятельно.

ВОЗ сообщает, что каждый год в мире регистрируется около 15 миллионов инсультов. Примерно 33% из них заканчиваются смертью пациента, это приблизительно пять миллионов человек.

Инсульт, в результате которого нарушается мозговое кровообращение, может привести к расстройству речи, зрения, двигательных и когнитивных способностей. То есть во время гибели нервных клеток у человека и происходит утрата функций, связанных с поврежденными участками мозга, пояснила Долова.

По словам медика, каждый из нас может столкнуться с недугом, если не будет соблюдать ряд простых правил, а именно: больше двигаться, снизить в рационе питания количество насыщенных жиров и соли, уменьшить потребление сладкого.