Невролог Длин подчеркнул, что ортопедические стельки могут помочь в борьбе с болями в спине

Ортопедические стельки — это не просто средство для облегчения усталости ног. Они могут снизить риск развития артроза и болей в спине. Невролог Сергей Длин рассказал, кому особенно полезны ортопедические стельки и как они влияют на здоровье суставов и осанку. Невролог Сергей Длин в беседе с sb.by связал неприятные ощущения в пояснице с неправильным распределением нагрузки на стопы.

Ортопедические стельки способны предотвратить развитие серьезных проблем с суставами. Они представляют собой специальные вкладыши для обуви, которые корректируют положение стопы и равномерно распределяют нагрузку при ходьбе. Это снижает усталость и уменьшает риск появления болей в коленях и спине, добавил «Петербург 2».

Сергей Длин подчеркивает, что ортопедические стельки полезны не только людям с плоскостопием. Они рекомендуются при избыточном весе, после травм стопы или голеностопа, при варикозном расширении вен, артрозах и артритах суставов ног, а также при диабетической стопе.

Правильно подобранные стельки поддерживают своды стопы, корректируют положение пятки и переднего отдела, а также амортизируют ударную нагрузку при ходьбе и беге. Это помогает снизить усталость, уменьшить болевые ощущения и предотвратить дальнейшее развитие деформаций. Кроме того, улучшается биомеханика движения и осанка.