Невролог Демьяновская заявила, что личность Шумахера фактически стирается
Невролог Екатерина Демьяновская из лаборатории «Гемотест» в беседе с RT прокомментировала состояние немецкого автогонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера.
По словам доктора, у спортсмена произошло диффузное аксональное повреждение головного мозга. В результате этого фактически стирается личность.
Под вегетативным состоянием, в котором находится семикратный чемпион мира, эксперт подразумевает декортикацию, при которой отсутствует мыслительная деятельность.
Демьяновская уточнила, что восстановление после длительного нахождения в вегетативном состоянии маловероятно. Поддерживать жизнедеятельность пациента можно долго, но высшей нервной деятельности при этом не будет.