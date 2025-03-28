Невролог Демьяновская заявила, что личность Шумахера фактически стирается

Невролог Екатерина Демьяновская из лаборатории «Гемотест» в беседе с RT прокомментировала состояние немецкого автогонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера.

По словам доктора, у спортсмена произошло диффузное аксональное повреждение головного мозга. В результате этого фактически стирается личность.

Под вегетативным состоянием, в котором находится семикратный чемпион мира, эксперт подразумевает декортикацию, при которой отсутствует мыслительная деятельность.

Демьяновская уточнила, что восстановление после длительного нахождения в вегетативном состоянии маловероятно. Поддерживать жизнедеятельность пациента можно долго, но высшей нервной деятельности при этом не будет.