Невролог Демьяновская связала причины повторяющихся тревожных снов с эмоциональным состоянием

Повторяющиеся тревожные сны не обязательно указывают на патологию и чаще связаны с эмоциональным состоянием. Об этом RT рассказала невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По ее словам, во время сна мозг продолжает обрабатывать значимые события и формировать воспоминания. На характер сновидений влияют стресс, затяжные конфликты, высокая нагрузка и нехватка отдыха, отметило «АБН24».

Чтобы улучшить самочувствие, врач рекомендовала скорректировать режим сна, совершать прогулки и поддерживать физическую активность. Консультация сомнолога требуется в случаях, когда кошмары мешают нормально спать: человек боится засыпать, часто просыпается ночью и не восстанавливает силы. Специалист определит причину расстройства и при необходимости подберет лечение.