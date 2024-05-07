Невролог Демьяновская: регулярное получение информации об успехах друзей через соцсети повышает уровень тревожности | 360°

Здоровье 07 мая 2024, 15:22 Невролог Демьяновская: регулярное получение информации об успехах друзей через соцсети повышает уровень тревожности

Читать 360 в

Регулярное получение информации об успехах друзей, знакомых или просто кумиров через соцсети повышает уровень тревожности и создает ощущение упущенной выгоды. Об этом изданию Life рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Как пояснила медик, регулярная проверка сообщений в мессенджерах и соцсетях становится настоящим наркотиком, особенно в период длительных выходных. Человек теряет связь с реальностью, заменяя реальное общение виртуальным.

Реклама

Предстоящая часть майских праздников послужит отличным временем для диджитал-детокса. Человек может посвятить время общению с близкими, прогулкам, путешествиям или каким-то важным делам, добавила Демьяновская.