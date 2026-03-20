Невролог Демьяновская рассказала о причинах весеннего ухудшения самочувствия

Многие ожидают от весны прилива сил и энергии, но часто реальность не оправдывает этих ожиданий. Невролог, кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская объяснила RT причины такого состояния.

По словам специалиста, весной происходит изменение гормонального фона из-за увеличения продолжительности светового дня. Это влияет на работу гипофиза и эпифиза — отделов мозга, регулирующих суточные ритмы и эндокринную систему. Зимой из-за недостатка солнечного света активнее вырабатывается мелатонин, который оказывает седативное действие. В холодное время года также увеличивается продукция тиреотропного гормона (ТТГ), стимулирующего работу щитовидной железы.

С наступлением тепла уровень ТТГ снижается, что приводит к общему снижению «энергетического уровня» и влияет на психоэмоциональное состояние. «Человек может чувствовать себя уставшим и разбитым, пока не пройдет период адаптации», — отметила невролог.

Кроме того, весна характеризуется резкими перепадами атмосферного давления, температуры и геомагнитными бурями.

«Когда погода меняется слишком быстро, вегетативная система не успевает адаптироваться. Это может вызывать нарушение тонуса сосудов, колебания артериального давления, головную боль, ломоту в суставах и чувство разбитости», — заключила специалист.