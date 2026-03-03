Невролог Демьяновская рассказала, что снижение слуха может указывать на поражение центральной нервной системы

Снижение слуха может быть вызвано не только заболеваниями уха, но и поражением центральной нервной системы. Об этом рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская в беседе с «Известиями» .

Одним из распространенных факторов ухудшения слуха является невринома слухового нерва, известная также как вестибулярная шваннома. На начальных этапах заболевание проявляется снижением слуха с одной стороны, шумом или звоном в ухе.

«По мере роста опухоли могут возникать головокружение, ощущение неустойчивости, проблемы с координацией движений», — отметила Демьяновская.

Из-за постепенного нарастания симптомов многие люди не придают им значения, связывая их с переутомлением или стрессом. Нарушение слуха может возникнуть и при рассеянном склерозе — хроническом аутоиммунном заболевании, при котором поражаются проводящие пути центральной нервной системы.

В таких случаях возможны эпизоды внезапного снижения слуха, искажения звуков или ощущения «заложенности» без признаков воспаления уха. Обычно присутствуют и другие неврологические проявления — онемение конечностей, слабость в руках и ногах, а также нарушения зрения.

Инсульт также может сопровождаться снижением слуха, особенно если поражаются структуры ствола мозга в области слуховых ядер. Ухудшение слуха в таких ситуациях часто сочетается с головокружением и требует немедленной медицинской помощи, заключила доктор.