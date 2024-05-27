Невролог Демьяновская рассказала, что рассеянный склероз чаще диагностируют у женщин

Рассеянный склероз — это заболевание ЦНС, которое зачастую проявляет себя до 40 лет. Об этом RT рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

По ее словам, чаще всего причина заболевания кроется в наследственности. Отдельные гены сбивают специфические настройки иммунной системы человека. Причем чаще страдают женщины.

«Генетический фактор усугубляется под влиянием среды: вирусных инфекций, курения, хронического стресса и нехватки витамина D», — отметила врач.

Она добавила, что симптомы заболевания проявляются по-разному. Это зависит от того, какой участок головного или спинного мозга был поражен. В разных ситуациях человек может терять устойчивость, испытывать сильную слабость, повышенную чувствительность некоторых мест и даже жаловать на депрессию.