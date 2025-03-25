Невролог Демьяновская рассказала, что плач полезен для здоровья

Слезы, вызванные эмоциями, помогают человеку справляться со стрессом и снижать болевые ощущения. Об этом заявила врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с «Известиями» .

По словам доктора, эмоциональные слезы содержат больше белков и гормонов, что придает им специфический вкус. Плач уменьшает уровень адреналина, поэтому привычка сдерживать слезы может приводить к раздражительности и гневу.

Демьяновская подчеркнула, что обществу важно пересмотреть отношение к слезам, особенно у мужчин, которым часто запрещают плакать с детства. Женщины, напротив, чаще позволяют себе выражать эмоции через слезы, что обусловлено более высоким уровнем пролактина.

Однако если слезная секреция сопровождается слабостью мышц лица или связана с жевательными движениями, это может свидетельствовать о патологии лицевого нерва, и требует консультации специалиста, подчеркнула невролог.