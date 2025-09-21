Невролог Демьяновская рассказала, что контроль водно-солевого баланса помогает снизить риск деменции
Научные исследования показали, что ни одна из существующих диет не может гарантировать защиту от болезни Альцгеймера. Однако правильное питание играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут привести к деменции. Об этом сообщила невролог Екатерина Демьяновская в беседе с РИАМО.
«Очень важен контроль водно-солевого баланса: ограничение потребления поваренной соли — до пяти грамм в день, отказ от привычки досаливания готовой пищи», — привел слова доктора сайт «ФедералПресс».
Для предотвращения когнитивных нарушений важно отдавать предпочтение натуральным, необработанным продуктам, богатым антиоксидантами и полезными веществами.
Например, черника, малина, клубника и клюква содержат антоцианы, которые защищают нейроны и снижают риск нейродегенеративных заболеваний. Шпинат, капуста кале, салат романо и мангольд богаты минералами, витаминами и антиоксидантами, что защищает мозг от окислительного стресса, подчеркнула Демьяновская.