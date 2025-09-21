Невролог Демьяновская рассказала, что контроль водно-солевого баланса помогает снизить риск деменции

Научные исследования показали, что ни одна из существующих диет не может гарантировать защиту от болезни Альцгеймера. Однако правильное питание играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут привести к деменции. Об этом сообщила невролог Екатерина Демьяновская в беседе с РИАМО.