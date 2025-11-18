Невролог Демьяновская призвала заранее готовить организм к возможным геомагнитным колебаниям

Невролог, кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала Life.ru о том, как подготовиться к новой волне магнитных бурь. Она подчеркнула, что важно не ждать ухудшения состояния, а заранее подготовить организм к возможным геомагнитным колебаниям и изменениям атмосферного давления.

Врач рекомендует придерживаться здорового образа жизни: спать не меньше восьми часов, отказаться от вредных привычек, сбалансированно питаться, контролировать уровень витаминов и минералов, больше двигаться и чаще бывать на свежем воздухе. Это помогает поддерживать вегетативные функции и сердечно-сосудистую систему.

В дни магнитных бурь следует пересмотреть рацион, отказаться от тяжелой и жирной пищи, избегать алкоголя и тонизирующих напитков, таких как кофе и крепкий чай. Важно соблюдать питьевой режим, ориентируясь на чувство жажды и возрастные нормы.

Утро в такие дни лучше начинать спокойно: принять душ, позавтракать и, если есть возможность, выйти на короткую прогулку. Стоит отказаться от интенсивных тренировок и отдать предпочтение контрастному душу, травяным ванночкам для ног, дыхательным упражнениям и легкой гимнастике.

Метеозависимым людям могут быть полезны более серьезные физиопроцедуры, такие как углекислые, хлоридно-натриевые, хвойно-жемчужные ванны, подводный душ-массаж, грязелечение и климатолечение, но только после согласования с врачом.