Невролог Демьяновская предупредила об опасных последствиях энергетиков для сна и сердца

Злоупотребление энергетическими напитками в качестве замены полноценному сну создает критическую перегрузку для нервной системы, предупредила в беседе с «Лентой.ру» невролог Екатерина Демьяновская. Специалист отметила, что высокие концентрации стимуляторов провоцируют приступы тревоги, повышенную раздражительность, тремор конечностей, цефалгию и учащенное сердцебиение.

Если употреблять такие коктейли во второй половине дня, процесс засыпания существенно затрудняется, а сам отдых становится прерывистым и поверхностным. Как сообщает ИА НСН, обилие простых углеводов в составе провоцирует скачки сахара в крови, что при регулярном потреблении неизбежно ведет к набору лишнего веса и сбоям в обмене веществ. Невролог подчеркнула, что таурин, действуя в связке с кофеином и другими стимуляторами, многократно увеличивает нагрузку на сердечную мышцу и центральную нервную систему.

В связи с этим медики призывают к особой осторожности при смешивании стимуляторов с лекарствами. Ранее кардиолог Кристина Вульф и невролог Татьяна Мозолевская заявляли, что сочетание тонизирующего напитка с корвалолом может спровоцировать фатальную остановку сердца.