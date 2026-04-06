Невролог Демьяновская поделилась рекомендациями по подготовке организма к участию в веломарафоне

Невролог Екатерина Демьяновская в беседе с РИАМО поделилась рекомендациями по подготовке организма к участию в веломарафоне. Она подчеркнула, что начинать подготовку лучше всего за два-три месяца до мероприятия. Такой подход поможет избежать стресса для организма.

Врач рекомендует планировать тренировки поэтапно. Сначала следует укрепить мышечный корсет и связочный аппарат, а также развить выносливость с помощью силовых тренировок, аэробных занятий и прыжковых упражнений. Затем можно приступать к бегу или велотрекам на длинные дистанции, написал NEWS.ru.

Важно помнить, что экипировку тоже нужно подготовить заранее. Нельзя выходить на дистанцию в новом. Одежда из влагоотводящей ткани — лучший выбор для марафонов. Также необходимо убедиться, что форма, обувь и аксессуары не натирают тело.

За неделю до старта не стоит менять привычный режим тренировок и распорядок дня. Недосып может ухудшить концентрацию, реакцию и повысить риск травм.