Невролог Демьяновская: первые признаки скарлатины проявляются через два-семь дней

Первые признаки болезни проявляются через два-семь дней после заражения. Среди них — резкое повышение температуры до 38–40 градусов, головная боль, общее недомогание, тошнота и позывы к рвоте. Затем развивается тонзиллит, или ангина: горло становится красным и болезненным, на миндалинах появляется налет.

Скарлатина вызывается бактериями Streptococcus pyogenes. Заболевание передается по аэрогенному механизму (во время разговора, при кашле, чихании, смехе) или контактному (через посуду, предметы гигиены, личные вещи). После перенесенной инфекции в организме образуются антитела к токсину возбудителя, однако сам патоген может ослаблять иммунную систему. Это создает риск повторного заражения в процессе выздоровления.

По словам Демьяновской, прививки от скарлатины не существует, но инфекция хорошо лечится антибиотиками. Важно как можно раньше поставить диагноз и начать лечение, чтобы избежать возможных осложнений — отита, менингита, синусита, миокардита, сепсиса, поражения почек.