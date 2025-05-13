Невролог Демьяновская: пасмурная весна повышает риск развития сезонной депрессии

Пасмурная погода может привести к появлению сезонной депрессии. Это состояние, при котором человек испытывает подавленность и потерю интереса к жизни. О рисках предупредила невролог Екатерина Демьяновская в разговоре с сайтом RT .

По словам эксперта, сезонная депрессия чаще всего возникает осенью и зимой из-за снижения уровня естественного освещения. Она также может сохраняться весной, если погода преимущественно пасмурная и дождливая.

Недостаток солнечного света снижает выработку витамина D, который синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей. Витамин D важен для многих физиологических процессов, включая поддержание здоровья костей и зубов, иммунной системы и уровня энергии. Его дефицит может вызвать усталость и снижение иммунитета.

Дождливая весна также может нарушить циркадные ритмы, снижая выработку мелатонина и серотонина — гормонов, регулирующих сон и настроение. В результате люди могут испытывать трудности с засыпанием, дневную сонливость и апатию.

Чтобы снизить влияние погоды на самочувствие, Демьяновская посоветовала заниматься метеопрофилактикой: придерживаться сбалансированного рациона, заботиться о качестве сна, а также с помощью занятий спортом поддерживать уровень гормонов и нейромедиаторов, отвечающих за хорошее настроение.