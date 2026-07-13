Невролог Демьяновская отнесла плаксивость без причины к симптомам депрессии

Плаксивость не всегда указывает на проблемы с психическим здоровьем. Однако если человек часто плачет без видимой причины, это может быть признаком заболевания, сообщила невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT .

По словам медика, повышенная чувствительность может возникать во время стресса, хронической усталости, гормональных изменений или после родов. Если же плаксивость становится постоянной и начинает мешать повседневной жизни, стоит обратиться к врачу.

«Если человек в течение двух недель и более плачет практически ежедневно, теряет интерес к привычным занятиям, чувствует постоянную усталость, тревогу, нарушение сна, аппетита, присутствуют идеи самообвинения, самоуничижения, будущее видится исключительно в мрачных красках, это может быть проявлением депрессии», — объяснила эксперт.

Также изменения эмоционального состояния могут быть связаны с заболеваниями щитовидной железы, дефицитом витаминов, нарушением обмена веществ или побочным действием лекарств.