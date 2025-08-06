Невролог Демьяновская отметила, что тяга к странным запахам может указывать на психические проблемы
Необычные предпочтения в запахах могут сигнализировать о проблемах с психикой. Об этом предупредила эксперт Лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская в интервью «Известиям».
По словам специалиста, обонятельная система отвечает за восприятие запахов и может быть связана с различными эмоциональными и физиологическими реакциями. Нарушения обоняния могут быть одним из маркеров психических расстройств, таких как тревожность, депрессия, шизофрения.
«Есть много объяснений, почему это происходит: на обоняние может влиять нарушение баланса медиаторов в головном мозге, асептическое нейровоспаление, "сломанные" связи между отделами мозга, когнитивные искажения», — рассказала врач.
Если изменения в восприятии запахов появились внезапно и сопровождаются другими симптомами, стоит обратиться к врачу. Это может быть признаком серьезных заболеваний, подчеркнула Демьяновская.