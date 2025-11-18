Невролог Демьяновская отметила, что сокращение светового дня и дефицит витамина D вызывают усталость и сонливость осенью

С приходом осени многие чувствуют упадок сил. Это связано с изменениями в организме, сокращением светового дня и адаптацией к новому ритму жизни, рассказала RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Как отметила невролог, уменьшение количества дневного света приводит к повышению выработки мелатонина, который вызывает сонливость. Также сокращается уровень витамина D, что влияет на энергетический баланс организма.

Жители северных регионов особенно подвержены риску дефицита витамина D, что может вызвать дополнительные проблемы со здоровьем. Эксперт рекомендует при появлении необычных симптомов, таких как учащенное сердцебиение, мышечная слабость или сильное выпадение волос, обратиться к врачу.

«Особенно тревожно, если апатия и астения не проходят больше месяца», — предупредила Демьяновская.

Для поддержания бодрости специалист советует соблюдать режим сна, правильно питаться и чаще гулять днем. Она подчеркнула, что не стоит самостоятельно назначать себе витаминные добавки, так как большинство из них окажутся бесполезны или даже могут причинить вред. Прием витаминов должен проводиться только после обследования и по назначению врача.