Невролог Демьяновская отметила, что перепады температуры повышают риск сосудистых кризов

Перепады температуры оказывают значительное влияние на организм человека, особенно на систему терморегуляции и вегетативную нервную систему. У здоровых людей адаптация происходит автоматически, но у метеозависимых лиц или тех, кто страдает хроническими заболеваниями, этот процесс может быть затруднен. Врач — эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская, в беседе с RT подчеркнула, что перепады температуры могут вызывать колебания артериального давления, учащение пульса и даже риск сосудистых кризов.

«Пациенты с гипертонией могут отмечать подъем давления, а гипотоники — резкую слабость и головокружение», — отметила она.

По словам врача, такие изменения погоды особенно опасны для пожилых людей и пациентов с атеросклерозом, так как могут влиять на вязкость крови и увеличивать риск тромбообразования.

Для того чтобы помочь организму адаптироваться к температурным перепадам, Екатерина Демьяновская рекомендовала одеваться многослойно, снижать физические нагрузки и пить больше чистой воды. Гипертоникам важно ежедневно контролировать давление и не пропускать прием назначенных препаратов.