Невролог Демьяновская отметила, что отказаться от шапки весной можно при температуре +10 градусов

Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в интервью RT поделилась рекомендациями о том, при каких условиях весной можно отказаться от ношения шапки.

По словам специалиста, важно учитывать не только температуру воздуха, но и другие факторы, такие как ветер и влажность. Наиболее комфортной для прогулок без головного убора считается температура от +8 до +10 градусов и выше, при условии отсутствия сильного ветра.

Демьяновская отметила, что при более низкой температуре кожа головы и ушные раковины могут быстро переохладиться, что может привести к рефлекторному сокращению мышечных волокон и, как следствие, к головной боли.

Особое внимание следует уделить защите от холода людям с хроническими заболеваниями пазух носа, уха, носоглотки и ротоглотки, а также детям. У детей терморегуляция менее стабильна, поэтому локальное переохлаждение может наступить быстрее. Врач рекомендовала в прохладную или ветреную погоду выбирать легкую шапку или капюшон.