Невролог Демьяновская: осложнения во время беременности и родов могут стать причиной заикания у детей

Мальчики в два раза чаще сталкиваются с заиканием, чем девочки. К возможным триггерам логоневроза относятся генетические особенности, нарушения психики, а также осложнения в течение беременности и родов, рассказала «Известиям» невролог Екатерина Демьяновская.

По словам врача, стать причиной заикания также может стресс, неблагоприятная обстановка в социуме и отставание в развитии. Однако резкий испуг вряд ли способен вызвать нарушения речи, добавила Демьяновская.

Она отметила, что этот недуг лечится когнетивно-поведенческой терапией и специальными устройствами для плавности речи. Мероприятия проводятся строго под наблюдением логопеда или другого компетентного специалиста.