Инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения. Порядка 5-14% случаев приходятся на людей в возрасте от 18 до 44 лет. Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT.
По ее словам, к самым частым причинам инсульта у молодых относятся врожденные нарушения строения сосудов в мозге. Кроме того, негативное влияние могут оказать наследственность, а также диссекция стенок сонных и позвоночных артерий.
«У женщин фактором риска венозного инсульта является прием оральных контрацептивов», — предупредила врач.
Она отметила, что порой данное состояние предупреждает о своем приближении. Один из признаков — резкое повышение артериального давления.
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