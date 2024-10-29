Инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения. Порядка 5-14% случаев приходятся на людей в возрасте от 18 до 44 лет. Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT .

По ее словам, к самым частым причинам инсульта у молодых относятся врожденные нарушения строения сосудов в мозге. Кроме того, негативное влияние могут оказать наследственность, а также диссекция стенок сонных и позвоночных артерий.

«У женщин фактором риска венозного инсульта является прием оральных контрацептивов», — предупредила врач.

Она отметила, что порой данное состояние предупреждает о своем приближении. Один из признаков — резкое повышение артериального давления.