Невролог Демьяновская объяснила весеннее ухудшение самочувствия гормональными изменениями

Весной многие ожидают прилива сил и энергии, однако изменения в организме в это время года могут приводить к ухудшению самочувствия. Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT .

По словам специалиста, весной происходят изменения в гормональном фоне человека. Продолжительность светового дня влияет на работу гипофиза и эпифиза — отделов мозга, которые регулируют суточные ритмы и работу эндокринной системы.

Врач отметила, что с наступлением тепла уровень ТТГ начинает снижаться, что приводит к падению общего «энергетического уровня» и сказывается на психоэмоциональном состоянии человека. Кроме того, весна характеризуется резкими перепадами атмосферного давления, температуры и геомагнитными бурями.