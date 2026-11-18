По словам специалиста, кофеин блокирует рецепторы аденозина, сигнализирующие мозгу об усталости. Постепенно организм адаптируется к стимуляции, эффект привычной дозы падает, а без нее человек чувствует слабость и раздражительность. В отдельных случаях зависимость формируется за несколько дней регулярного приема.

Демьяновская отметила, что при резком отказе от напитков симптомы отмены начинаются через 12–24 часа и длятся около недели. Врач рекомендовала снижать дозу кофеина постепенно, заменять энергетики альтернативами без кофеина и при необходимости обращаться к специалисту для восстановления режима отдыха.