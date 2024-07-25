Невролог Демьяновская назвала вино и сыр провокаторами головной боли
Сочетание вина и сыра может стать причиной плохого самочувствия. Эти продукты являются провокаторами головной боли, рассказала невролог Екатерина Демьяновская в беседе с Life.
Врач пояснила, что в кожице красного винограда содержится вещество, которое тормозит процесс метаболизма этанола. Из-за длительного периода распада затягивается и воздействие токсичных метаболитов.
По словам эксперта, твердый сыр вызывает неприятные ощущения из-за определенной аминокислоты в составе. Однако у многих в организме вырабатывается нейтрализующий фермент.
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