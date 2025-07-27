Невролог Демьяновская назвала тремор в конечности начальным симптомом болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона представляет собой серьезное заболевание, которое влияет на жизнь пациента и его близких. Первые проявления этой болезни могут быть едва заметными, из-за чего их нередко игнорируют или принимают за последствия усталости и стресса. В интервью RT врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала о ранних признаках болезни Паркинсона.

По словам врача, к ним относятся, в частности, тремор в одной конечности, особенно в покое, а также чувство скованности и тугоподвижности в мышцах, прежде всего в руках, ногах и спине.

«Движения становятся замедленными — человеку трудно выполнять даже самые простые действия. Снижается обоняние — этот симптом может появиться за несколько лет до моторных проявлений болезни», — привел слова Демьяновской сайт «Свободная пресса».

Врач добавила, что сон у пациентов часто становится беспокойным, а также могут возникнуть проблемы со стулом. Кроме того, по мере развития болезни симптомы становятся более выраженными и разнообразными.