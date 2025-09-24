Невролог Демьяновская назвала резкую усталость и онемение признаками инсульта

Быстрое обращение за медицинской помощью при инсульте увеличивает шансы на успешное лечение. Врач лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская, поделилась с RT информацией о признаках этого недуга.

«Инсульт — острое нарушение кровообращения мозга — развивается остро, в течение нескольких секунд или минут, а далее может прогрессировать», — отметила врач.

По словам специалиста, среди проявлений инсульта — резкая усталость, онемение лица, руки или ноги, часто только справа или только слева, «непослушный язык» (когда человек хочет сказать одно слово, а получается другое — созвучное — или вообще что-то неразборчивое). Также могут наблюдаться неспособность понимать речь окружающих, внезапное нарушение зрения, сильная головная боль или головокружение.

«Нельзя любой из этих симптомов игнорировать, ждать, пока пройдет, пытаться самостоятельно "вылечить" обезболивающими, стаканом воды или отдыхом. Нужно как можно скорее вызвать скорую помощь», — подчеркнула Демьяновская.

До приезда медиков можно провести простой тест: попросить человека улыбнуться или поднять руки над головой. Это поможет выявить нарушения.

«Ожидать помощи необходимо, не перемещая пострадавшего. Желательно уложить его в безопасное положение — полулежа с приподнятой головой (примерно на 30 градусов), снять или расстегнуть тесную одежду, обеспечить доступ свежего воздуха», — подчеркнула Демьяновская.