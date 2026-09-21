Невролог Демьяновская назвала ранние признаки болезни Альцгеймера

Ранние проявления болезни Альцгеймера нередко принимают за усталость или стресс. Невролог Екатерина Демьяновская посоветовала обратиться к врачу, если забывчивость и изменения поведения усиливаются и мешают повседневной жизни, сообщает RT .

Болезнь Альцгеймера — прогрессирующее заболевание, при котором постепенно гибнут нервные клетки. Первые изменения в мозге могут начаться за годы до явных симптомов. Вылечить заболевание пока нельзя, однако раннее выявление позволяет замедлить ухудшение памяти, мышления и бытовых навыков.

Самый характерный признак — ухудшение кратковременной памяти, рассказала Демьяновская. Человек может помнить события многолетней давности, но забывать недавний разговор, прочитанное или цель похода в комнату. Также он способен переспрашивать одно и то же и терять нить беседы.

Со временем возникают трудности с привычными действиями: оплатой счетов, приготовлением еды, использованием банкомата или пульта. Иногда первым проявлением становятся раздражительность, подозрительность либо апатия. При лобном варианте болезни память долго сохраняется, но меняется поведение: человек становится импульсивным, бестактным и перестает контролировать эмоции.

Демьяновская уточнила, что насторожить должны не единичные случаи, а повторяющиеся и нарастающие изменения. Если они заметны дома и на работе, следует обратиться к неврологу.