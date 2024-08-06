Невролог Демьяновская: ежедневный 30-минутный пилатес поможет поддержать здоровье позвоночника
Невролог Екатерина Демьяновская рассказала, как сохранить здоровье позвоночника. Для укрепления мышечного корсета необходима регулярная физическая активность, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
Она посоветовала выделять на упражнения хотя бы 30 минут в день. Отличной профилактикой болей в спине являются пилатес, йога, плавание и пешие прогулки.
Врач также рекомендовала правильно обустроить рабочее место. Важно отрегулировать высоту стула и стола так, чтобы экран компьютера находился на уровне глаз.
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