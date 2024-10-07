Невролог Демьяновская: бобовые и грибы в рационе помогут справиться со стрессом

Невролог Екатерина Демьяновская назвала правильное питание эффективным способом поддерживать психическое здоровье. Какие продукты стоит включить в рацион при стрессе, медик рассказала в беседе с «Известиями».
По ее словам, помогает справиться с эмоциональным напряжением витамин B6, или фолиевая кислота. Вещество способствует выработке гормона счастья. Кроме того, оно стабилизирует настроение и дарит энергию.
Источниками витамина являются яйца, грибы, бобовые, листовые овощи, печень и субпродукты, отметила врач.
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