Невролог Демьяновская: бобовые и грибы в рационе помогут справиться со стрессом

Невролог Екатерина Демьяновская назвала правильное питание эффективным способом поддерживать психическое здоровье. Какие продукты стоит включить в рацион при стрессе, медик рассказала в беседе с « Известиями ».

По ее словам, помогает справиться с эмоциональным напряжением витамин B6, или фолиевая кислота. Вещество способствует выработке гормона счастья. Кроме того, оно стабилизирует настроение и дарит энергию.

Источниками витамина являются яйца, грибы, бобовые, листовые овощи, печень и субпродукты, отметила врач.