Невролог Данилов сообщил о положительном влиянии кваса на работу мозга

Алексей Данилов, профессор-невролог, доктор медицинских наук и заведующий кафедрой нервных болезней Сеченовского университета, поделился знаниями о напитках, которые могут положительно влиять на работу мозга. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам эксперта, в традиционной русской кухне можно найти напитки, способствующие улучшению обучаемости, концентрации и памяти. Среди них — чай с травами, такими как чабрец, иван-чай и зверобой.

«Все эти напитки способствуют улучшению обучаемости, концентрации и памяти. А также имеют адаптогенные свойства: помогают справляться со стрессом и восстанавливаться», — пояснил медик.

Также профессор обратил внимание на квас, который содержит пробиотики — живые полезные бактерии, улучшающие работу кишечника. Это положительно влияет на память и концентрацию внимания.