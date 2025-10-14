Невролог Данилов рассказал о способности физической активности снижать воспаление

Невролог и профессор Алексей Данилов рассказал KP.RU о влиянии физической активности на организм человека.

Специалист объяснил, что движение способствует выработке в мышцах биологически активных веществ, включая гормоны.

«А также миокины — это белки, при воздействии которых на мозг у нас возникает ощущение удовольствия, радости, счастья», — добавил врач.

По его словам, миокины помогают уменьшить воспаление в организме, что в комплексе способствует снижению болевых ощущений. Однако для достижения эффекта необходима систематическая физическая активность, которая должна быть дозирована в зависимости от возраста и сопутствующих заболеваний.