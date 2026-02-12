Невролог Данилов рассказал, что снизить тревожность помогают прогулки по лесу и наблюдение за природой

Для поддержания психологического равновесия в условиях постоянных изменений необходимо наладить режим работы и сна, а также использовать эффективные способы восстановления. Об этом рассказал «Известиям» доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Данилов.

По словам эксперта, одним из источников тревоги является постоянный поток информации из телевизора и интернета. Чтобы снизить его влияние, нужно ограничить время на чтение и просмотр новостей, отключать уведомления и регулярно проводить цифровой детокс.

Данилов отметил, что для сохранения эмоционального баланса важно выстроить режим работы и отдыха. Начать можно с соблюдения циркадных ритмов и составления четкого распорядка дня. Ложиться и вставать следует в одно и то же время, а перед сном желательно убрать все устройства и спать в темном проветриваемом помещении.

Более эффективным подходом к оздоровлению могут стать природные методики. Например, регулярные прогулки по лесу благотворно влияют на организм. Чистый воздух, наблюдение за природой и ходьба по неровной поверхности помогают расслабиться и быстро вернуть жизненную энергию, подчеркнул Данилов.