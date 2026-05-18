Невролог Чутко отметил, что у взрослых с СДВГ могут возникать трудности с вождением из-за невнимательности

Забывчивость, чувство тревоги, склонность к импульсивным покупкам, частые аварии и нестабильность в карьере могут быть симптомами синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Профессор-невролог Леонид Чутко рассказал KP.RU , что проявления этого синдрома различаются у детей и взрослых, а также по-разному влияют на здоровье в разные возрастные периоды.

«Сильнее всего симптомы проявляются в молодости, активном трудоспособном возрасте. Это может серьезно мешать и в карьере, и в повседневной жизни», — отметил профессор.

В среднем возрасте, особенно после 50–60 лет, проявления синдрома становятся менее выраженными. У взрослых симптомы СДВГ отличаются от детских.

Гиперактивность выражена слабее, но увеличивается тревожность. Импульсивность проявляется в склонности к ненужным покупкам, а не в физических действиях. Невнимательность приводит к частым сменам работы и места жительства.

У взрослых с СДВГ чаще возникают депрессии и семейные проблемы. Также могут возникать трудности с вождением из-за невнимательности, хотя синдром не запрещает управлять автомобилем.