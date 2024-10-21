Невролог Чупанова: головокружение встречается у женщин в два-три раза чаще, чем у мужчин

Врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Разият Чупанова в разговоре с «Известиями» рассказала, что женщины страдают головокружениями в два-три раза чаще мужчин, причем с возрастом это явление лишь увеличивается.
Наиболее распространенными причинами головокружения она назвала патологии органа равновесия, например, воспаление нерва или болезнь Меньера — заболевание внутреннего уха. Несистемное головокружение обычно возникает на фоне проблем с сердечно-сосудистой и эндокринной системами.
В заключение врач заверила, что головокружение редко является признаком такого жизнеугрожающего состояния, как инсульт, несмотря на распространенный в обществе миф.
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