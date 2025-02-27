Невролог Чудинская: запахи мяты, лимона и шалфея повышают концентрацию внимания

Запахи оказывают значительное влияние на настроение, концентрацию внимания и память. Об этом рассказала врач-невролог Галина Чудинская в интервью «Известиям».
Доктор подчеркнула, что ароматы лимона, розмарина и мяты помогают сосредоточиться, тогда как тимьян, лаванда и мелисса способствуют расслаблению. Исследование специалистов Южного федерального университета показало, что запах апельсина улучшает краткосрочную зрительную память.
Использование ароматерапии становится распространенной практикой в общественных местах для улучшения восприятия товаров и услуг. Если человек дольше двух месяцев не ощущает запахи, необходимо обратиться к врачу для назначения медикаментозного лечения, подчеркнула Чудинская.
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