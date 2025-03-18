Невролог Чудинская: сотрясение мозга может привести к бессоннице и даже эпилепсии

Последствия черепно-мозговой травмы (ЧМТ) могут сказаться на качестве жизни человека на долгие годы. Неправильное отношение к легким травмам может привести к серьезным осложнениям в будущем. Об этом рассказала врач-невролог Галина Чудинская в беседе с РИАМО .

По словам доктора, среди возможных последствий — хроническая усталость, бессонница, ухудшение памяти, изменения в эмоциональном фоне, а в некоторых случаях даже эпилепсия. Одной из частых ошибок является недостаточное внимание к восстановлению после травмы, особенно у детей и молодых людей.

Еще более опасными могут быть переломы черепа и сильные удары. Перелом грозит проникновением осколков костей в мозг, что представляет прямую угрозу жизни и требует немедленной медицинской помощи, сообщила газета «Петербургский дневник».

Еще одной опасностью являются изменения в поведении после ЧМТ, предупредила невролог. Пациенты могут стать агрессивными или апатичными, страдать от потери памяти, испытывать затруднения с концентрацией, нарушения зрения, головокружение и рвоту.