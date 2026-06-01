Невролог Чудинская рассказала, что у людей старше 65 лет может усиливаться выраженная сонливость от ряда лекарств

Сонливость возникает из-за влияния препаратов на нейромедиаторы — вещества, ответственные за передачу сигналов между нервными клетками. По словам специалиста, антигистаминные препараты первого поколения блокируют не только гистаминовые, но и холинергические рецепторы в ретикулярной формации ствола мозга, что ведет к сонливости, привел слова доктора сайт «Известия».

Чудинская отметила, что выраженная сонливость может усиливаться у людей старше 65 лет, при одновременном приеме нескольких препаратов, а также при нарушениях работы печени и почек, употреблении алкоголя и индивидуальной чувствительности. Чтобы снизить сонливость, врач рекомендовала принимать препараты, не требующие строгого графика, вечером, за один–два часа до сна.