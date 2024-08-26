Невролог Чудинская рассказала, что специальный опросник поможет выявить наличие когнитивных нарушений

Чтобы определить, нужно ли человеку обращаться за медицинской помощью при ухудшении памяти, можно воспользоваться опросником Макнэра и Кана. Об этом сообщила РИАМО врач-невролог клиники академика Ройтберга «Медицина» Галина Чудинская.

Она объяснила, что нужно будет ценить, насколько каждое из перечисленных утверждений относится к проходящему тест. Те, что практически не имеют отношения, это 0 баллов, а те, что наблюдаются очень часто, — четыре балла, пояснила специалист.

Она добавила, что тест состоит из 24 вопросов, и его можно найти в Сети. Если результат составляет более 42 баллов, рекомендуется обратиться к неврологу или специалисту в области когнитивных нарушений, отметила Чудинская.

Врач подчеркнула, что при появлении жалоб на ухудшение памяти важно пройти обследование у невролога, который определит причины проблемы, назначит необходимые исследования и предложит рекомендации для улучшения памяти.