Невролог Чудинская рассказала, что мужчины в 1,5 раза чаще женщин страдают от болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона — второе по распространенности нейродегенеративное заболевание после болезни Альцгеймера. Врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская сообщила РИАМО , что у мужчин его диагностируют в 1,5 раза чаще.

По словам Чудинской, сейчас соотношение мужчин и женщин с болезнью Паркинсона оценивают как 1,46:1. К 2050 году оно может вырасти до 1,64:1.

По оценкам ВОЗ, в 2019 году с этим диагнозом жили более 8,5 миллиона человек. За последние 25 лет распространенность болезни удвоилась. В 2019 году она стала причиной утраты около 5,8 миллиона лет жизни, скорректированных на инвалидность (DALY), что на 81% больше, чем в 2000-м. Болезнь Паркинсона привела к смерти примерно 329 тысяч человек — это двукратный рост смертности за тот же период, отметила газета «Петербургский дневник».

Среди факторов риска решающую роль играет возраст — риск заметно возрастает после 50 лет. Также выделяют наличие близких родственников с болезнью Паркинсона, воздействие пестицидов и тяжелых металлов, некоторые особенности образа жизни и фоновые состояния, например депрессию.

Генетическая предрасположенность выявляется примерно в 15% случаев, чаще у пациентов с ранним началом болезни. Однако наличие «неблагоприятных» вариантов генов не означает неизбежное развитие заболевания. Среда, образ жизни и другие факторы могут существенно модифицировать риск, подчеркнула доктор.