Невролог Чудинская рассказала, что к ухудшению памяти может привести недостаток гормонов

Функционирование мозга находится под влиянием гормонов. Их нехватка может значительно негативно сказаться на памяти. Об этом сообщила РИАМО врач-невролог клиники академика Ройтберга «Медицина» Галина Чудинская.

Она объяснила, что для оптимальной работы клеток головного мозга важны все обменные процессы. Поддержание нормального уровня глюкозы, холестерина, витаминов группы B, фолиевой кислоты, креатинина, мочевины и железа критически важно для полноценной памяти, отметила Чудинская.

Она также подчеркнула значимость правильного рациона питания, богатого всеми необходимыми витаминами, белками и жирными кислотами. Кроме того, для восстановления мозга требуется 7-8 часов сна каждый день, в течение которого он очищается от накопленных продуктов обмена веществ.